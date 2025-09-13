La sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que una mujer se encontraba en apuros en el mar

Playa del Papagayo. Imagen de archivo.

Una mujer ha tenido que ser rescatada del mar este sábado con síntomas de ahogamiento incompleto de carácter moderado en Playa Papagayo. En concreto, en el municipio de Yaiza, en la isla de Lanzarote. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Sala operativa del 112

El suceso se produjo sobre las 11:59 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que una mujer, que se encontraba en apuros en el mar, había sido rescatada del agua por una embarcación de recreo. Por tanto, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, una persona que se identificó como enfermera y en la embarcación le prestó la primera atención a la afectada. Todo ello, mientras la trasladaban hasta el puerto Marina Rubicón. En tierra, personal del Servicio de Urgencias Canario la asistió y la trasladó al Hospital Doctor José Molina Orosa, con síntomas de ahogamiento incompleto.