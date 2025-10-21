ES NOTICIA

Los usuarios afectados por la caída de Amazon o Redsys pueden reclamar

Redacción RTVC
Consumidores y empresas pueden solicitar una indemnización por perjuicios económicos al tener problemas para realizar cualquier pago con tarjeta

Este pasado lunes muchas empresas y usuarios se vieron afectados por la caída de Amazon y de la plataforma de pago Redsys.

La caída de Amazon y Redsys afectó a muchos usuarios que no pudieron realizar sus compras o pagar por datáfono.

En Canarias, fueron muchos los usuarios que no pudieron acceder a este tipo de plataformas digitales. Amazon lleva páginas webs, redes sociales, videojuegos y ofrece servicios en la nube que también tuvieron incidencias.

Desde FACUA-Consumidores en Acción recomiendan denunciar cualquier tipo de daño y perjuicio. Podrían recibir una indemnización económica en función de los problemas causados a la empresa o aun particular.

La interrupción del servicio de pago con tarjeta quedó interrumpido durante horas, afectando también, a muchas transacciones bancarias que no se pudieron realizar.

Dependencia de los servicios digitales

Mucha empresas dependen de los servicios digitales. En Canarias, según los expertos fue menor la repercusión que en otras partes del país.

Estas plataformas digitales son proveedores genéricos y están vinculadas a otras empresas que son intermediarias con el cliente final. El Gobierno de Canarias valorará el impacto económico y actuará al respecto.

