Consulta el horario del Valencia CF vs CA Osasuna, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J14 de LaLiga EA Sports 26-27. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

El Valencia CF recibe este domingo, 29 de noviembre, al CA Osasuna en el estadio Camp de Mestalla, en Valencia. El partido comenzará a las 13:00 horas (hora canaria) y corresponde a la jornada 14 de la Primera División de LaLiga EA Sports 2026-27. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es.

Valencia CF vs CA Osasuna J14 LaLiga EA Sports 26-27

Cómo llegan ambos equipos

El Valencia CF llega a la cita en la decimoséptima posición, con 12 puntos, después de sumar tres victorias, tres empates y siete derrotas en las primeras trece jornadas. Por su parte, Osasuna se sitúa en la decimotercera posición, con 15 puntos, tras conseguir cuatro victorias, tres empates y seis derrotas.

El conjunto navarro ha marcado 13 tantos y ha encajado 23, mientras que el equipo valencianista suma nueve goles a favor y 20 en contra. Jugar en casa podría ser un factor importante para que el Valencia intente sumar los tres puntos y escalar posiciones en la clasificación.

El conjunto valencianista afronta el partido con mejores sensaciones tras ganar su último encuentro por 0-1 ante el Rayo Vallecano. Antes, cayó por 0-3 frente al Real Madrid y consiguió una victoria por 0-1 ante el Elche. Por su parte, Osasuna llega después de imponerse por 1-0 al Málaga, tras empatar 1-1 frente al Athletic Club y perder por 2-1 ante el Deportivo

Últimos enfrentamientos

El Valencia CF presenta un balance ligeramente favorable en sus últimos cinco duelos directos frente a Osasuna. Los valencianistas suman dos victorias, mientras que el conjunto navarro ha conseguido un triunfo y ambos equipos han empatado en dos ocasiones. El Valencia se alzó con la victoria por 1-0 en el último encuentro. Sin embargo, el partido anterior terminó con un 1-0 a favor de Osasuna.

El último precedente de ambos equipos en Mestalla fue durante el encuentro del pasado mes de marzo, donde el Valencia obtuvo una victoria como local por la mínima, gracias a un gol que dejó el marcador en 1-0.

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