Estos eventos se celebrarán en Madrid, Tenerife, Gran Canaria y Barcelona

La cantautora palmera Valeria Castro anunció este jueves cuatro conciertos en otros tantos grandes recintos deportivos de Madrid, Tenerife, Gran Canaria y Barcelona en 2026 en su regreso a los escenarios, que se materializará este 8 de diciembre, en el Auditorio Mar de Vigo.

Valeria Castro anuncia 4 nuevos conciertos en su regreso a los escenarios. Archivo RTVC

Tras su descanso de la escena pública por salud mental, paréntesis que abrió el pasado mes de octubre, la artista estará el 9 de enero en el Movistar Arena de Madrid (fecha ya programada con anterioridad), el 21 de marzo en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife), el 26 de julio en el Gran Canaria Arena de Las Palmas y el 30 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Artista global con nuevos premios

A través de un comunicado, su agencia resalta que se trata de un «hito en su carrera», ya que supone «un paso decisivo» de la cantante «hacia escenarios de gran formato, reflejo de la conexión popular que la ha consolidado durante los últimos años».

Las entradas para esos nuevos conciertos se ponen a la venta este jueves en la web de Valeria Castro y en las páginas en internet de los recintos donde va actuar.

El anuncio de esos recitales llega pocas semanas después de que la joven cantante, de 26 años, recibiera el Premio Ondas y del éxito viral que ha tenido uno de sus últimos temas, ‘Cuídate’ (parte del EP ‘Chiquita’) en plataformas musicales de España y América Latina.

«Su impacto global ha acercado su música a nuevas audiencias y ha reforzado su lugar como una de las voces más influyentes de su generación», señaló su agencia en el comunicado.

Gira para presentar su álbum

Todas las actuaciones forman parte de la gira de presentación de su álbum ‘El cuerpo después de todo’, que antes de que termine el año la llevará a Vigo (8 de diciembre), Mallorca (Trui Teatre, 11 de diciembre) y Burgos (21 de diciembre, Forum Evolución).

En 2026, la gira incluye siete fechas en España. Además de estos nuevos conciertos anunciados, la palmera estará en febrero en el Auditori de Girona (día 13), en el Teatro de la Laboral de Gijón (Asturias, día 15) y en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid (día 22).

Después, emprende una ronda de conciertos por América Latina que ya tiene confirmadas siete fechas en abril.