El objetivo de esta medida en la presa de La Encantadora es el de ordenar la circulación en este enclave natural y prevenir incidencias

El Ayuntamiento de Vallehermoso, en coordinación con el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, ha realizado un sistema de acceso en un único sentido para la entrada y salida a la presa de La Encantadora, ante la elevada afluencia de visitantes prevista en los próximos días tras los episodios de lluvias recientes.

El objetivo de esta medida es el de ordenar la circulación en este enclave natural y prevenir incidencias derivadas de la acumulación de vehículos y personas en un espacio con capacidad limitada, especialmente en jornadas en las que se prevé una mayor concentración de visitantes, según ha informado el Ayuntamiento de Vallehermoso en nota de prensa.

Imagen cedida.

Colaboración de vecinos

Ante esta situación, el ayuntamiento ha solicitado colaboración de vecinos y visitantes, apelando al respeto de la señalización, así como de las indicaciones establecidas, además de extremar la precaución durante los desplazamientos.

También recuerda la importancia de evitar aglomeraciones, así como de no acceder a zonas no habilitadas, especialmente a las que puedan presentar inestabilidad como consecuencia de las lluvias, para garantizar la seguridad de todas las personas.