Valverde cierra la carretera Betenama por obras

Los trabajos de mejora de la vía de Betenama obligan al ayuntamiento de Valverde a cortar el tráfico de lunes a viernes entre las 08:00 y las 15:00 horas

Informa: Sabina Ortega.

El ayuntamiento de Valverde mantendrá cerrada al tráfico la carretera de Betenama por obras de mejora en la vía. Los cortes se desarrollarán de lunes a viernes entre las 08:00 y las 15:00 horas.

La vía de Betenama permanecerá cerrada de lunes a viernes entre las 08:00 y las 15:00 horas.

Los trabajos de acondicionamiento y pavimentación del firme hacen necesaria la interrupción de la circulación hasta que finalicen.

Una obra demandada por los vecinos de esta zona capitalina de El Hierro. Las obras comenzaron en el mes de febrero y se prolongarán hasta que finalice la reparación de toda la vía.

El presupuesto aprobado inicialmente para estos trabajos asciende a 300.000 euros.