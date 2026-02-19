El proyecto de piscinas cubiertas, considerado el más importante del municipio, supera ya los 6,4 millones de inversión

Los vecinos de Valverde, capital de El Hierro, vuelven a preguntarse cuándo podrán disfrutar de las esperadas piscinas cubiertas, una demanda histórica en el municipio.

El proyecto, que se calificó por el grupo de gobierno como el más relevante para la localidad en los últimos años, inició su tramitación en julio de 2022 con la licitación de las obras.

Los trabajos comenzaron en noviembre de ese mismo año con una inversión inicial superior a los 4,7 millones de euros.

Valverde confía en abrir sus piscinas cubiertas antes de final de año. RTVC

En los últimos meses fue necesario realizar un nuevo esfuerzo económico de 1,7 millones adicionales para poder culminar la actuación, elevando el presupuesto total por encima de los 6,4 millones de euros debido a la envergadura y complejidad de la infraestructura.

Cumplir plazos y materializar compromiso

Desde el consistorio aseguran ahora que las instalaciones podrían estar finalizadas antes de que concluya el año.

El gobierno municipal confía en cumplir los plazos y materializar un compromiso largamente esperado por la ciudadanía, que considera la apertura de las piscinas cubiertas como un hito clave para el desarrollo deportivo y social del municipio.