En Antigua, los vecinos luchan contra la instalación de una antena de telecomunicaciones porque estaría muy próxima a las viviendas

Informa RTVC

Los vecinos de Antigua, en Fuerteventura, continúan su lucha contra la instalación de una antena de telecomunicaciones porque está proyectada, dicen, muy cerca de las casas.

De hecho, la vivienda más próxima estaría a tan solo 50 metros. Por este motivo, temen por los posibles efectos que pueda tener esa instalación para la salud.

«Nuestro único interés es que la antena no esté junto a las viviendas», señala un vecino afectado. Ese es el mensaje de los vecinos, que piden la paralización y el cambio de ubicación de la antena.

Explican que tras haberse informado sobre los efectos de una antena de este tipo -de más de 30 metros de altura- coinciden en que su mayor preocupación son las posibles enfermedades asociadas.

Además, aseguran que tienen esperanzas de poder frenar la obra. Los vecinos permanecen a la espera de una respuesta por parte del Ayuntamiento.