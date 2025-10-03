ES NOTICIA

Vecinos de Las Chumberas exigen más seguridad tras el incendio de este miércoles

El Ayuntamiento de La Laguna tapiará los edificios inhabitables y refuerza la vigilancia policial en la zona

Este miércoles, se declaró un incendio en un edificio desalojado del barrio lagunero de Las Chumberas. Ese mismo día, los vecinos presentaron al consistorio un escrito reclamando mayor seguridad y control de okupas.

Los residentes denuncian que la okupación de viviendas vacías por problemas estructurales genera conflictos de convivencia. La Policía Local realizó esta semana nuevos desalojos en la urbanización.

Medidas del Ayuntamiento en Las Chumberas

El Ayuntamiento de La Laguna ha tapiado los edificios inhabitables y asegura que habrá presencia policial las 24 horas en la zona. Además, se ha iniciado la instalación de nuevo alumbrado público para mejorar la seguridad.

La empresa Urbaser trabaja en la limpieza integral de calles y espacios públicos. Desde el Ayuntamiento insisten en que estas actuaciones buscan recuperar la tranquilidad del barrio.

