Vecinos del barrio capitalino denuncian que la retirada de cableado les ha dejado sin conexión de calidad a internet
Un grupo de vecinos y vecinas del barrio Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife, llevan años exigiendo las infraestructuras necesarias para disponer de fibra óptica y contar con una conexión de calidad a internet. Tras las retirada de cableado por parte de una compañía telefónica en 2021, los vecinos han sufrido un empeoramiento de su conexión. En algunas calles del barrio no se han realizado las obras para contar con fibra óptica.
Ante esta situación, los afectados exigen una solución urgente, ya que el acceso a internet «hoy en día se ha convertido en una necesidad básica«. Para poder disponer de conexión, dependen de unas pocas terminales que se encuentran en fachadas privadas y se encuentran saturadas. Como alternativa, algunos damnificados han recurrido a conexiones mediante radio o satélite, lo que conlleva un mayor coste o menor rendimiento.
Respecto a la falta de fibra, el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Javier Rivero, aseguró que existen «dos motivos» por los que algunos lugares de la capital «no tienen fibra». Por un lado, «al tratarse de un tendido aéreo, hay vecinos que no dan autorización a las compañías«; por otra parte, «no están hechas las canalizaciones porque en los barrios más antiguos no se hacía soterramiento».