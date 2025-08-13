Los vecinos de El Fraile siguen sin agua

La población de El Fraile reclama al ayuntamiento de Arona medios para conseguir agua hasta que finalicen las obras de reposición

Clari Pérez, Concejala de Servicios Públicos del ayuntamiento de Arona.

La ola de calor está agravando la situación de carencia de agua en el núcleo de El Fraile. Los vecinos más afectados son los que viven en las segundas plantas de los edificios al no llegar el agua con suficiente presión.

Los vecinos de El Fraile piden más recursos al ayuntamiento para conseguir agua hasta que terminen las obras en la red. RTVC.

Algunos denuncian la falta de agua cuando llega la tarde. Las obras de reparación de la red de abastecimiento han provocado que se queden sin agua, aunque, los residentes en esta localidad, critican que esto viene pasando desde hace un año.

Primera fase de las obras

Desde el ayuntamiento, aseguran que los trabajos de reposición de la nueva tubería acabarán en dos semanas. Mientras, piden paciencia a los vecinos, la concejala de Servicios Públicos de Arona, Clari Pérez, ha comentado que están haciendo lo posible para reponer el servicio con normalidad. Cuando finalice la primera fase de las obras podrá mejorar el abastecimiento de agua, asegura.

La red de esta zona tiene 50 años de antigüedad y los problemas comenzaron hace cinco años. La rotura en una de sus conexiones ha estado ocasionado cortes intermitentes en El Fraile. El gobierno local confía en que las obras acaben con las deficiencias en el abastecimiento.



