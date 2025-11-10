El ayuntamiento de Valverde asegura que tratarán de resolver el suministro del agua lo antes posible aunque dicen que la competencia es del Cabildo

Los vecinos de la localidad de Tamaduste, en Valverde, denuncian que llevan más de 24 horas sin agua potable.

Algunos residentes van hasta la costa para rellenar garrafas en las labores domésticas. Una tienda de la localidad se ha quedado sin agua para atender la demanda de los vecinos.

El suministro han tenido que reponerlo en varias ocasiones. Es el único comercio que ha en el pueblo.

Competencia insular

Desde el ayuntamiento, el alcalde, Carlos Brito, ha asegurado que es un problema que debe solucionar el Cabildo de El Hierro. Según el edil, se debe a un corte en el suministro de la red por causas que desconocen.

Por el momento, desde el gobierno insular, no han querido pronunciarse públicamente. La corporación local ha afirmado que va a buscar una alternativa para suministrar agua a cada uno de los vecinos.

Sequía en la agricultura

En el mes de septiembre, los agricultores de Valverde se quedaron sin agua para sus cultivos. Desde la Comunidad de Regantes del Norte y la Costa de Valverde se quejaron por los cortes en el agua de riego.

El sector pidió que les suministrarán cubas desde el sistema de Gorona del Viento. Algunos de las zonas más afectadas fueron Echedo, El Tamaduste o El Tejal.

En su momento, la falta de agua de riego se debió a un problema eléctrico en las desaladoras. Según el Cabildo, fue la causa de que hubiera tantos cortes. Por otro lado, también, aseguraron que hubo varias fugas en la red de los ayuntamientos.