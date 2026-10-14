Ceuta despide a los reyes en una visita histórica a las dos ciudades autónomas que prosigue este miércoles en Melilla

El rey Felipe VI (i) y la reina Letizia (d) se despiden desde el coche oficial a su marcha de Ceuta, este miércoles. EFE/Chema Moya

Decenas de ceutíes han despedido a los reyes este miércoles en su partida de Ceuta, rumbo a Melilla, donde continuarán su histórico viaje a las dos ciudades autónomas: «¡Gracias, no nos olvidéis!» les han exclamado.

Grupos de ciudadanos esperaban desde primera hora de la mañana la salida de los reyes del Parador de Ceuta, donde han pernoctado, la primera vez que un jefe de Estado lo hace en Ceuta.

Momentos antes de su salida, ha llegado al parador el presidente de Ceuta, Juan Vivas, para despedir a Felipe VI y a la reina Letizia, aclamado por los ciudadanos que se congregaban en la entrada.

«Ha sido bueno para toda España», ha dicho Vivas preguntado por un grupo de periodistas sobre el histórico viaje de los reyes a Ceuta, que ahora proseguirán en Melilla.

Baño de masas en Ceuta

Los reyes se dieron el martes un continuo baño de masas en Ceuta, teñida con los colores de las banderas de España y de Ceuta. Miles de ciudadanos les aclamaron y vitorearon en los diferentes actos que protagonizaron.

Los reyes se desplazarán en helicóptero a Melilla. Una vez en la ciudad autónoma, visitarán el Palacio de la Asamblea, el colegio Pintor Eduardo Morillas y mantendrá un encuentro con la sociedad melillense.