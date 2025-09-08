El viento alisio va a ir desplazando la calima y traerá un descenso moderado de las temperaturas que se apreciará a partir del martes

Informa: Edgar Cedrés.

La semana comienza con calima pero poco a poco va a ir desapareciendo por el viento alisio que soplará con fuerza en la costa. Este lunes aún los termómetros marcarán temperaturas altas con máximas de 29 grados en Gran Canaria y Tenerife, y las mínimas, no bajarán de 23 grados.

Calima en el cielo de Gran Canaria. Antonio Rico.

Las lluvias podrán tener relevancia en el Parque Nacional del Teide y en otras partes altas de la isla de Tenerife. Esta nubosidad se podrá repetir en Izaña y en el municipio de Güímar. En general, habrá poca nubosidad, y estará despejado, destacando la calima en el sur de las islas orientales y Tenerife.

A partir del martes, habrá un descenso moderado de las temperaturas. Esta bajada vendrá acompañada de lluvias débiles en el norte de las islas.

En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria no habrá nubosidad y estará despejado en general. Mientras, en el norte habrá algo de nubosidad con la probabilidad de chubascos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, la calima continuará pero se irá disipando al final del día.

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso en medianías del norte, con máximas de hasta 32ºC en zonas del interior. En otras partes de Gran Canaria, las máximas llegarán a los 26ºC de máxima.

Viento alisio fuerte

El viento será destacado en la costa. El alisio soplará moderado del Norte-Noreste, con rachas de 60-70km/h en el noroeste y sureste. Las rachas podrán ser muy fuertes en las últimas horas del día.

En el mar habrá fuerte marejada en la costa del norte, y mar de fondo del noroeste con olas que podrán llegar a los dos metros de altura.



