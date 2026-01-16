Ante la llegada de este transporte denominado VIPO, se ha creado una preocupación en el sector del taxi

La ampliación de los servicios de movilidad con conductor bajo demanda en Lanzarote (VIPO), ha llevado a que cada vez sea más fácil moverse o desplazarse por la isla. Un servicio que se puede pedir directamente a través del Whatsapp.

Informa. RTVC.

Por otro lado, ante la llegada de este transporte, se ha creado una preocupación y angustia en el sector del taxi en la isla, debido a la competencia que ello genera.

Imagen archivo RTVC.

Preocupación en el sector del taxi

Por tanto, la Sociedad Cooperativa Norte y Sur de Lanzarote, que agrupa a taxistas de Haría, Tías, Tinajo y Yaiza, junto con la Cooperativa del Taxi Ajei de San Bartolomé, presidida por Andrés Stinga, han solicitado al Cabildo de Lanzarote una aclaración oficial sobre la naturaleza y legalidad de esta nueva empresa de transporte.

Se trata de una empresa que ya operaba en Lanzarote como intermediario turístico y ofreciendo transporte privado de lujo, pero que en la actualidad ha ampliado sus servicios a todo el público. Cabe destacar que VIPO dispone de 13 vehículos y no puede ampliar la flota, ya que la moratoria de licencias VTC se lo impide.



Por su parte, el área de transportes del Cabildo de Lanzarote, ha llamado a la tranquilidad.

