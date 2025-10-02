Asimismo, la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, ha conocido de primera mano las acciones llevadas a cabo por el ayuntamiento en Lomo Los Frailes

Carolina Darias visita Lomo Los Frailes para atender las propuestas de los vecinos. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, visitó este miércoles el barrio de Lomo Los Frailes, en el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, para atender las propuestas de las personas residentes en el barrio y compartir las acciones ejecutadas en la zona.

Junto a la concejala del Distrito, Esther Martín, el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, y la concejala de Deportes y Juventud, Carla Campoamor, la alcaldesa recorrió las calles de este enclave de la ciudad acompañada de representantes vecinales y comerciantes, con quienes analizó tanto las actuaciones culminadas como las previstas en materia de limpieza, seguridad, parques, equipamientos y vías públicas.

En este sentido, la alcaldesa se comprometió a analizar con las distintas áreas municipales las propuestas planteadas por los vecinos y vecinas en temas relacionadas con el cuidado de las zonas verdes, el control de plagas, la mejora de aceras y movilidad, la recuperación de espacios para el disfrute de la ciudadanía o la ampliación de la pista de petanca en el parque Sixto Henríquez.

Imagen del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Limpieza y control de plagas

Como explican desde el consistorio, durante este mandato, en materia de limpieza el barrio ya cuenta con el servicio itinerante de acopio de trastos y enseres, desarrollado de forma periódica desde 2024, así como con la recogida de vertidos incontrolados y la instalación de sensores de llenado en los contenedores de vidrio. Estas medidas se verán reforzadas con la llegada en noviembre del Plan Integral de Limpieza Urbana, al que se suman los trabajos de barrido manual gracias al Plan de Empleo municipal.

En el ámbito de las infraestructuras, el Ayuntamiento ha ejecutado la remodelación de la plaza María Villegas, con la adecuación de muros, pavimentos y mobiliario, además de la eliminación de antiguos báculos de farolas. También se han realizado rebajes de aceras en calles como Patricia Guerra Cabrera y Jericó y se han reparado muros y barandillas en el CEIP Alfredo Kraus, una actuación que contribuye a mejorar la seguridad y las condiciones de este centro educativo.

Desde 2023 se han intensificado las acciones de control de plagas en el barrio, con actuaciones periódicas de desinsectación, desratización y fumigación en calles y parques. Entre ellas destacan las intervenciones en el Parque de La Mayordomía, la calle Jerusalén y otras zonas en las que se habían detectado incidencias.

Acciones del ayuntamiento en el barrio

En los espacios verdes, el Ayuntamiento explica que se ha llevado a cabo podas en la rambla principal y en la avenida César Manrique, además de actuaciones de rastrillado, desbroce y limpieza en el Parque de La Mayordomía, la calle Pintor Pepe Dámaso y otras zonas del barrio. A estas labores se suman los arreglos en el parque de perros del Parque timplista José Antonio Ramos, intervenciones en el Parque El Canario y la plantación ornamental en la rotonda de entrada a Lomo Los Frailes.

«Asimismo, en estos momentos se está realizando la construcción de la nueva sede de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) en Tamaraceite, con una inversión de 447.000 euros. Además, el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya ha recibido la mayor inversión urbana de la ciudad en el periodo 2023-2025, con 59,3 millones de euros destinados a proyectos de urbanismo, renaturalización y vivienda social», señalan desde el consistorio capitalino.

Por su parte, el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte ha destinado más de 54.000 euros en subvenciones al Club Santa Rita Lomo Los Frailes, repartidos entre su escuela, el primer equipo y los programas de promoción deportiva vinculados a disciplinas tradicionales, judo y artes marciales.