El presidente de Canarias desarrolla una intensa agenda de trabajo en el País Vasco con el Lehendakari Imanol Pradales

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha comenzado este viernes su agenda en Euskadi con una visita al servicio público de teleasistencia betiON, en Bilbao. El encuentro permitirá compartir experiencias sobre el modelo vasco de atención a personas mayores y dependientes, con el fin de reforzar el sistema de teleasistencia avanzada que impulsa el Gobierno canario.

El lehendakari Imanol Pradales y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo en una imagen de archivo

A continuación, Clavijo se trasladará a la sede central de la cooperativa Peñascal, un referente en integración social y laboral de personas en riesgo de exclusión. Acompañado por la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, conocerá los programas de formación e inserción sociolaboral que la entidad desarrolla en Bilbao.

Visita al primer IBM Quantum System Two de Europa

En el ámbito de la innovación tecnológica, Fernando Clavijo visitará también el Centro de Computación Cuántica IBM-Euskadi, en el campus de Ibaeta, en San Sebastián. Allí conocerá el primer IBM Quantum System Two operativo de Europa y el tercero del mundo, que comenzó a funcionar en octubre.

Esta visita se enmarca en el protocolo de colaboración firmado entre Fernando Clavijo y el Lehendakari Imanol Pradales el pasado septiembre para impulsar proyectos conjuntos en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

La jornada concluye en Pasaia, donde Clavijo y Pradales participan en el acto de botadura de la réplica del ballenero vasco nao San Juan, una embarcación del siglo XVI reconstruida en el Astillero-Museo Albaola.