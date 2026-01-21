Viti Rozada sufre una rotura fibrilar en la pierna derecha y su vuelta a los terrenos de juego dependerá de su evolución

El futbolista de la UD Las Palmas Viti Rozada causará baja en los próximos partidos debido a una rotura fibrilar en la pierna derecha, según ha informado este miércoles el club isleño.

Imagen de Viti Rozada en un partido de esta temporada / UD Las Palmas

Las pruebas médicas a las que se sometió el jugador asturiano confirman que, tras sentir molestias durante el partido del pasado domingo frente al Real Racing Club (4-1), padece una lesión en el cuádriceps derecho, con un tiempo de baja indefinido.

Viti se lesionó en el minuto 20 de la primera parte del encuentro disputado en El Sardinero, al que llegó muy justo debido a los problemas físicos que había padecido durante la semana previa, y obligado en cierta medida por la baja de Marvin Park en esa posición.

Hasta ahora, el lateral derecho del equipo amarillo ha participado en dieciséis partidos de LaLiga Hypermotion, doce de ellos como titular, y su vuelta a los terrenos de juego dependerá de su evolución.

A la espera de la definitiva recuperación de Marvin Park, el futbolista que le queda disponible a Luis García, entrenador del equipo amarillo, para cubrir el lateral derecho de la zaga es el central Álex Suárez, sustituto de Viti en el choque ante el Racing.