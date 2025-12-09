Veinticinco voluntarios plantan especies de monteverde en el Volcano Teide, una acción impulsada por el Cabildo de Tenerife en Las Calderetas

Volcano Teide se suma a la reforestación de Las Calderetas tras el incendio de 2023. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través de la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales (Opvam), ha organizado una repoblación de especies de monteverde en zonas afectadas por el gran incendio de 2023, en este caso, en el ámbito del espacio natural de Las Calderetas, en el municipio de El Sauzal.

Dicha jornada, celebrada recientemente, tuvo un carácter de voluntariado corporativo en la que 25 empleados y familiares de la empresa Teleférico Pico del Teide SA (Volcano Teide) fueron los protagonistas de una cita ambiental que tuvo como objetivo concienciar sobre la necesidad de proteger el territorio, su naturaleza y el medio ambiente en general.

Esta acción de voluntariado, que está encuadrada dentro de los actos de celebración del Día del Árbol Canario, se desarrolló en Las Calderetas, en una zona de su entorno que albergaba ejemplares de pino radiata o pino de California (especie foránea) que resultaron gravemente afectados por el incendio de 2023. Los mismos han llegado a suponer un peligro para la seguridad de las personas debido al riesgo de desplome de estos árboles por su propio estado o la acción de la climatología adversa.

Conciencia y formación

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, pone en valor “estas acciones que contribuyen a respetar el medio ambiente, tener conciencia del valor que contienen nuestros espacios naturales y la fragilidad de un territorio que tenemos que preservar para generaciones futuras”.

“En la acción, explica la responsable, hemos vivido una jornada de convivencia en el área recreativa de Las Calderetas, un espacio que se vio afectado en parte por el incendio de 2023 en su zona donde hay pino radiata».

«Desde que se extinguió el fuego, desde el Cabildo con su presidenta Rosa Dávila al frente, estamos trabajando en la recuperación de las áreas más afectadas sustituyendo los pinos por el monteverde y especies autóctonas y endémicas. Además, estamos llevando a cabo el Plan de Medianías como medida de prevención, porque queremos garantizar la seguridad de las personas y bienes ante todo”, recalca.

Un paseo formativo

La propuesta ambientalista auspiciada por la Opvam consistió en el desarrollo de un paseo formativo resaltando los valores naturales de un espacio único hasta llegar a la zona elegida para la repoblación.

Allí los voluntarios procedieron a plantar unos 60 ejemplares de especies representativas de monteverde, como son viñático (Persea indica), faya (Morella faya) y acebiño (Ilex canariensis), todos plantones procedentes del vivero que tiene el Cabildo en Aguamansa (La Orotava).

La actividad propuesta para los voluntarios de Volcano Teide contó con la asistencia y las explicaciones técnicas del personal de la Brifor, quienes resaltaron la labor que ejercen durante todo el año en favor de la conservación y mantenimiento de los bosques insulares, entre otras cuestiones.