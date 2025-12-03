ES NOTICIA

Vuelca una hormigonera en la LZ-2 frente al aeropuerto

Redacción RTVC

El vuelco de un camión hormigonera en la LZ-2 obligó a movilizar a los servicios de emergencias que aseguraron el lugar

El Consorcio de Seguridad y Emergencias informó hoy de una intervención realizada tras el vuelco de un camión hormigonera en la carretera LZ-2, a la altura del aeropuerto de Lanzarote, en el municipio de San Bartolomé.

Según el organismo, el aviso alertaba de que el conductor podía encontrarse atrapado en el interior del vehículo. A la llegada de los equipos al lugar, comprobaron que la persona había logrado salir por sus propios medios y se encontraba fuera del camión. Los efectivos procedieron a realizar una primera valoración hasta la llegada del personal sanitario.

Una vez asegurado el estado del afectado, los bomberos desconectaron las baterías del vehículo volcado para evitar riesgos adicionales. Posteriormente, y tras recibir la autorización de la Guardia Civil, se llevó a cabo la limpieza de la vía para restablecer la circulación con normalidad.

Con estas actuaciones finalizó el servicio por parte del Consorcio de Seguridad y Emergencias.

