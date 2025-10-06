ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Vuelca un camión en la TF-2 y una persona queda atrapada

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El vuelco del camión de mercancías en la TF-2 pasadas las siete de la mañana en Santa Cruz de Tenerife

El vuelco de un camión de mercancías en la TF-2 ha dejado una persona herida en el accidente. Pasadas las siete de la mañana, en Santa Cruz de Tenerife, en la vía de conexión entre la autopista del sur y la autopista del norte se producía el accidente de tráfico.

Intervención de bomberos y Guardia Civil en el vuelco del camión de mercancías en la TF-2 / RTVC
Intervención de bomberos y Guardia Civil en el vuelco del camión de mercancías en la TF-2 / RTVC

El accidente ha dejado importantes retenciones a primera hora de la mañana en hora punta de entrada y salida de la capital tinerfeña.

Además ha tenido que intervenir una grúa de grandes dimensiones para retirar el vehículo de la vía. En el accidente intervinieron Bomberos de Tenerife, Guardia Civil y personal del Servicio de Urgencias de Canarias.

Noticias Relacionadas

Arrolla varias motos frente a la Supercomisaría y se da a la fuga

RTVC -

Santa Cruz de Tenerife desmantelará el carril bici de El Pilar y Villalba Hervás tras un nuevo revés judicial

RTVC / EFE -

Miles de personas se manifiestan en Tenerife contra el genocidio en Gaza

RTVC -

Plenilunio Santa Cruz cierra su XVII edición con gran éxito de participación y más de un centenar de actividades

RTVC -

Otras Noticias

Ley de Grandes Simios: la primera del mundo en proteger a estos «homínidos no humanos»

El primer ministro francés dimite pocas horas después del nombramiento de su gobierno

Los 28 españoles de la flotilla que continúan detenidos podrán salir hoy de Israel

El juez Peinado cita de nuevo este lunes a Begoña Gómez

El incendio de un coche en Icod afecta a una casa y la red eléctrica

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025