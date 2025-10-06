Vuelca un camión en la TF-2 y una persona queda atrapada

El vuelco del camión de mercancías en la TF-2 pasadas las siete de la mañana en Santa Cruz de Tenerife

El vuelco de un camión de mercancías en la TF-2 ha dejado una persona herida en el accidente. Pasadas las siete de la mañana, en Santa Cruz de Tenerife, en la vía de conexión entre la autopista del sur y la autopista del norte se producía el accidente de tráfico.

Intervención de bomberos y Guardia Civil en el vuelco del camión de mercancías en la TF-2 / RTVC

El accidente ha dejado importantes retenciones a primera hora de la mañana en hora punta de entrada y salida de la capital tinerfeña.

Además ha tenido que intervenir una grúa de grandes dimensiones para retirar el vehículo de la vía. En el accidente intervinieron Bomberos de Tenerife, Guardia Civil y personal del Servicio de Urgencias de Canarias.