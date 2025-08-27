El personal del Servicio de Urgencias Canario atendió al afectado, que pudo salir por sus medios tras el vuelco de la caravana

Un hombre resultó herido moderado sobre las 13.00 horas de este miércoles tras el vuelco lateral de su caravana en la vía FV-2, a la altura del Camino de Los Alares, dentro del municipio de Antigua (Fuerteventura).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al afectado, que salió por sus medios del vehículo, de policontusiones de carácter moderado, por lo que se le trasladó en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital General de Fuerteventura.

Por su parte, bomberos de Emergencias Fuerteventura aseguraron el vehículo y agentes de la Guardia Civil instruyeron el atestado correspondiente.