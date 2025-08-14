Vuelco de un camión en el Puerto de Las Palmas

El vuelco del camión se produjo en una rotonda del Puerto de Las Palmas, lo que provocó retenciones en el resto de la ciudad

Este miércoles se produjo un vuelco en la rotonda Mr. Jolly del Puerto de Las Palmas. El vehículo articulado de grandes dimensiones iba cargado y en su interior solo viajaba el conductor, que fue atendido en el lugar.

Vuelco de un camión en el Puerto de la Luz y Las Palmas

En el accidente solo se ha visto implicado el camión y el único herido (el conductor), no quiso ser trasladado a un centro sanitario. La consecuencia del vuelco fue el cierre de un carril y la consecuente ralentización del tráfico en la zona, lo que terminó provocando retenciones en el resto de la ciudad.

Policía Portuaria de la Autoridad Portuaria de Las Palmas

El camión quedó acostado sobre un costado, por lo que tuvieron que intervenir los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria del parque de La Isleta.

La primera intervención fue de la Policía Portuaria de Las Palmas.