Ya son 19 los casos de salmonella detectados en hospitales de Gran Canaria

Los afectados por salmonella fueron detectados en dos hospitales de Gran Canaria y 11 siguen ingresadas

El brote de salmonella en dos hospitales de Gran Canaria afecta de momento a 19 personas, de las que 9 son pacientes del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y 10 del Hospital Juan Carlos Primero. De estas 19 personas, 4 ya han sido dadas de alta y 11 siguen ingresadas aunque ya han superado los síntomas.

El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria es uno de los afectados por el brote de salmonella

Las autoridades sanitarias continúan analizando las muestras tomadas a los alimentos y los pacientes para poder determinar el origen de este brote alimentario. Hasta ahora los resultados no han arrojado ningún dato sobre lo ocurrido.

Desde la aparición de los primeros casos, la Dirección General de Salud Pública y la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular – Materno Infantil activaron los protocolos de actuación, analizando muestras de alimentos y de pacientes para identificar el origen del brote. El servicio de Cocina del Complejo Hospitalario, que también atiende al Juan Carlos I, inmovilizó los alimentos sospechosos para evitar nuevas infecciones.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica continúa con el seguimiento de los casos y no descarta que puedan aparecer más personas afectadas.