Yaiza presenta su proyecto para la avenida marítima de Playa Blanca

El tramo que corresponde a este proyecto va desde el puerto hasta el hotel Playa Dorada

Óscar Noda, alcalde del municipio lanzaroteño de Yaiza, trasladó al director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Manuel Acosta, el proyecto de modernización de la avenida marítima de Playa Blanca, en el tramo comprendido entre el puerto y los hoteles Playa Dorada y Barceló.

Yaiza traslada su proyecto para la avenida marítima de Playa Blanca / Archivo RTVC

En un comunicado, el Ayuntamiento detalló que espera poder financiar la ejecución del proyecto con fondos de la comunidad autónoma, si entra en el proyecto de los presupuestos de Canarias de 2026 a través de una enmienda en el debate parlamentario.

Renovación estética y funcional

«Nuestra idea es acometer el proyecto por tramos y fases contando con la colaboración de restaurantes, bares y comercios, ya no solo durante el periodo de intervención, sino en el respeto del uso del espacio público», aseguró el regidor municipal.

El Ayuntamiento proyecta una renovación estética y funcional del paseo marítimo con cambio del pavimento y mobiliario urbano, dotación de zonas de sombra y descanso, sustitución de redes de servicios públicos e iluminación con diseño uniforme, entre otras acciones.

«Se trata de un proyecto municipal ya redactado, ambicioso y necesario, que supone una inversión de más de 5,2 millones de euros”, según avanzó Noda.

Por otro lado, Acosta subrayó que «la Dirección General de Costas de Canarias tiene que trabajar de la mano con los municipios» para mejorar el litoral. «Es imprescindible la coordinación y el diálogo entre administraciones para bajar al terreno y buscar lo mejor para nuestras islas«, añadió.

La visita municipal a Costas por parte del Ayuntamiento de Yaiza también sirvió para exponer su idea de ordenar y arreglar la franja de terreno de tierra localizada entre los hoteles Iberostar Lanzarote Park y Playa Flamingo.