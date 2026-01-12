Zamora CF vs CD Tenerife | J20 Primera Federación 25-26

Zamora CF vs CD Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 17 de enero. Partido correspondiente a la J20 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Zamora CF y CD Tenerife se enfrentan este sábado 17 de enero a partir de las 17:30 (hora canaria) en la Estadio Ruta de la Plata. Partido correspondiente a la jornada 20 de la Primera Federación.

Zamora CF vs CD Tenerife | J20 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar al Talavera. El equipo de Álvaro Cervera es líder a 8 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Zamora está sexto en la clasificación del grupo 1 de Primera RFEF. El equipo ha ganado ocho partidos, habiendo empatado seis y perdido cinco encuentros.

Posiciones en la clasificación de Zamora CF y CD Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 44 puntos, ocho por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el Zamora CF ocupa la sexta posición de la tabla. El conjunto zamorano se encuentra con 30 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Zamora CF y CD Tenerife

En las únicas cuatro ocasiones que se han enfrentado el Zamora CF y el CD Tenerife el último partido lo ganó el Tenerife, los otros tres acabaron en empate, con la particularidad de que en el último empate ganó el Tenerife en penaltis. El equipo canario ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado el otro.

Por su parte, el equipo de Zamora llega al encuentro habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos y empatando los otros dos.

