Los zombis volverán a desfilar por La Laguna

El viernes 31 de octubre tendrá lugar una nueva edición de la esperada cabalgata zombie en La Laguna. La han presentado esta mañana una representación de esos zombis en el desglose de lo que será este año la Isla Calavera Tenerife Zombie Walk, preludio del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera.

El centro histórico de La Laguna se prepara para acoger el viernes 31 de octubre una nueva edición de la Isla Calavera Tenerife Zombie Walk. Es un divertido evento prefestival dirigido a público de todas las edades. Está organizado por el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, con el patrocinio principal de la corporación municipal, a través del área de Cultura del ayuntamiento.

El evento ha sido presentado en rueda de prensa por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Cultura, Adrián del Castillo; el codirector del Festival, Ramón González Trujillo; y la subdirectora, Vanesa Bocanegra.

Durante la presentación, Luis Yeray Gutiérrez aseguró que “es un orgullo para La Laguna acoger un año más el Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera. Un evento que ha sabido consolidarse como referente del género a nivel nacional y que convierte a nuestro municipio en el epicentro del cine fantástico durante unos días». Añadió que la Zombie Walk es ya una cita imprescindible, una manera divertida y creativa de celebrar el cine en la calle y de disfrutar en familia de una experiencia única, llena de humor, música y mucho talento.

Ramón González Trujillo aseguró que la Zombie Walk se ha consolidado entre la población lagunera y supone un atractivo para visitantes de otras localidades en el marco de la víspera de Todos los Santos, Halloween. El popular actor y humorista Aarón Gómez será el maestro de ceremonias de esta quinta edición del encuentro zombie. También participará la Banda de Música de Tejina, entre otras agrupaciones.

La animación está asegurada desde las 17:00 horas en la Plaza del Adelantado de La Laguna, donde se desplegarán las carpas abiertas al público de maquillaje gratuito y un espacio gastronómico.

Éste será el punto de partida de la “marcha Zombie”, que arrancará a las 20:00 horas en dirección a la Plaza de la Concepción a través de la calle Obispo Rey Redondo y de regreso al punto de inicio por la calle Herradores. Una vez finalizada la cabalgata, se reconocerá en el escenario de la Plaza del Adelantado a los participantes más entregados, en tres categorías: Mejor Zombie (vestimenta), Mejor Caminante (actuación) y Mejor Grupo.

Las primeras entregas de la Isla Calavera Tenerife Zombie Walk tuvieron lugar en 2018 y 2019, y el evento regresó en 2022, tras la pandemia, con gran éxito. Este año vuelve por Halloween, dentro del programa de actividades paralelas del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que se desarrollará del 7 al 16 de noviembre.

Sección oficial de cortometrajes a competición

Vanesa Bocanegra fue la encargada de presentar la sección oficial de cortometrajes. Para su novena edición, el Festival ha hecho una extensa y variada selección de cortometrajes. Un total de 19 trabajos han entrado en la sección oficial del concurso. Predominan los trabajos de producción nacional, pero hay también representación de países como Francia, Alemania, Canadá, Rusia o Irán.

“La animación se ha hecho también un hueco importante dentro de la selección de este año, con predominio de la ciencia ficción, y un formato donde destaca también la amplia presencia femenina en el apartado de dirección”, aseguró Vanesa Bocanegra.

En la selección encontramos a realizadores españoles vinculados al género fantástico. Es el caso de Kike Maíllo, ganador en 2020 con la película Cosmética del enemigo, quien presenta Huir. O Kiko Prada, premio del público 2024 al mejor largometraje por Historias de Halloween, esta vez participando con The Call.

El mago Jandro vuelve también a estar seleccionado con el cortometraje El Revisor. Mientras que Sam Orti, ganador el año pasado del premio a mejor cortometraje tanto por el jurado oficial como por el premio del público por La valla, compite este año con El Aspirante.

La sección oficial de cortometrajes a competición se completa con: Listen, Mierda, Land of the dead deer, Unclean, De Madrid al cielo, Tinieblas, Buitres, Kenopsia, Amira, Kamarade, La Reine, La última campanada, Omnivore, Radix y Tánatos, del cineasta canario Joel de León.

Representación canaria

Así, Tánatos es la representante de Canarias dentro de la sección oficial de cortometrajes. Forma parte también del nuevo sello Hecho en Canarias, que incluye otros trece cortometrajes escritos, producidos, dirigidos y realizados en el archipiélago, que participan fuera de competición.

La selección canaria apuesta especialmente por la ciencia ficción con dos fan films dedicados a Star Wars (Rebel Storm y Misión Halcón), además de títulos como Las Coordenadas Exactas, Los Muchachos o Gliese. El terror queda representado por Hoja en Blanco. Y la idiosincrasia canaria y su cultura son la base también de títulos como La Isla Errante, Abora, El Camino del Garrote o Corazón(es) de Magma. Hecho en Canarias busca también dar visibilidad a la cantera de nuevos creadores en las islas con trabajos como Hijos de Reloj, Okupa o Los Invencibles.