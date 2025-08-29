El Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma refuerzan la estrategia habitacional con nuevas adquisiciones en El Paso y proyectos en toda la isla

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, anunciaron la compra de 16 viviendas en El Paso. Las casas se destinarán a personas afectadas por el volcán con criterios sociales, en régimen de alquiler asequible o adquisición, según el Instituto Canario de la Vivienda.

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, junto al presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y resto de autoridades en el acto de El Paso | Consejería de Presidencia

Barreto recordó que este avance llega tras dos años de intenso trabajo. Explicó que fue necesario aprobar normas específicas, transferir competencias y movilizar recursos públicos para impulsar proyectos.

El Cabildo ejecutará la adquisición con un coste de 3,1 millones de euros, financiados por la Consejería de Presidencia. El plazo previsto para su entrega es de 20 meses.

Más de 50 viviendas en Los Llanos de Aridane

Las nuevas casas se suman a las 53 viviendas adquiridas en Los Llanos de Aridane, también en construcción. Estas se destinarán a familias que aún residen en casas contenedor o de madera.

La consejera adelantó que en los próximos meses se anunciarán más adquisiciones. Las prioridades estarán en Los Llanos, la zona con mayor dificultad de acceso a vivienda, pero también en otros municipios de la isla.

Estrategia de recuperación habitacional

Barreto destacó que la vivienda es un eje clave en la Estrategia para la Recuperación de La Palma. Subrayó que el Gobierno apuesta por ampliar los perfiles de acceso a la vivienda pública en todas las islas.

La consejera agradeció el esfuerzo del personal técnico del Cabildo y de la Viceconsejería de Recuperación, que ha creado nuevas regulaciones y enfrentado retos inéditos.

Compromiso del Cabildo y próximos retos

El presidente insular, Sergio Rodríguez, calificó el anuncio como un paso importante en la recuperación de la isla. Recordó que las 53 viviendas de Los Llanos y estas 16 forman parte de un proceso que seguirá creciendo.

Rodríguez reconoció las dificultades, pero aseguró que el ánimo aumenta al ver cómo se cumplen los compromisos marcados. “Seguiremos sumando más promociones en toda la isla”, afirmó.

Una inversión millonaria para La Palma

La estrategia habitacional supone una inversión de 78,5 millones de euros, de los que 56,5 proceden de la Consejería de Presidencia y 22 del Instituto Canario de la Vivienda.

Los fondos ya financian proyectos concretos en Tazacorte, Los Llanos, Villa de Mazo y El Paso, además de las aportaciones del Cabildo, que invierte 13 millones propios. Con estas acciones, el Gobierno refuerza su compromiso de dar soluciones reales a los afectados.