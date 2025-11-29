La 2ª jornada del Blume Gran Canaria que dejó tres grandes eventos

En la jornada sabatina del 63ª BLUME GRAN CANARIA destacaron el 15º Festival Solidario Judo Club Tama, el XXI Team Gymnastics y la X Internacional Cup GR Blume Gran Canaria

La X Internacional Cup GR Blume Gran Canaria de gimnasia rítmica / Tadeo Ferraz Carrasco

El 63º BLUME GRAN CANARIA vivió una intensa jornada deportiva y solidaria. Incluyó la 15ª edición del Festival Solidario Judo Club Tama, reuniendo a casi 700 judokas de diversos clubes de la isla y logrando recaudar más de seis mil kilos de alimentos para la ONG Ser Humano. Paralelamente, en San Bartolomé de Tirajana se celebró el XXI Team Gymnastics con la participación de más de 200 gimnastas de clubes de España, Italia, Inglaterra y República Checa. Además, el pabellón Jesús Telo acogió la X Internacional Cup GR Blume Gran Canaria de gimnasia rítmica con casi 300 deportistas de varios países, incluyendo Alemania y Cabo Verde, acompañada de espectáculos de danza y acrobacias que llenaron de emoción la jornada.

La 15ª edición del Festival Solidario Judo Club Tama

La jornada sabatina del 63ª BLUME GRAN CANARIA dejó, como plato fuerte, la 15ª edición del Festival Solidario Judo Club Tama en el pabellón Leoncio Castellano con la presencia de casi 700 judokas de clubes de la isla redonda como el propio Tama, Batán, Akari Las Nieves, Polikata, Bushican,La Isleta y Carmelo Armas en una jornada que combinó el deporte, la solidaridad y el ambiente navideño.

El entrañable evento contó con la presencia de niños y niñas de entre 3 y 13 años y ofreció espectaculares desfiles, sesiones de judo, exhibiciones, sorpresas, regalos y la gran novedad de la presentación en sociedad de las nuevas mascotas del club, los osos Togari y Ekomi, en los dos turnos de los que se dividió el festival.

Un emotivo manifiesto, leído por dos jóvenes participantes, sobre lo imprescindible de ayudar a las familias más vulnerables, sirvió de punto de arranque de una jornada vibrante, divertida, familiar y solidaria en la que se recogieron más de seis mil kilos de alimentos no perecederos para la ONG Ser Humano.

El director técnico del Judo Club Tama y organizador, Rodolfo Hernández, catalogó la mañana de “increíble y emocionante”, antes de hacer énfasis en lo “satisfactorio de ver a tantos niños y niñas participando en un pabellón lleno hasta la bandera. Estamos felices de cumplir con el propósito de tender la mano a las personas que, de verdad, lo necesitan y de haber aportado nuestro granito de arena para la promoción del deporte base”, señaló.

El XXI Team Gymnastics

Por otro lado, el polideportivo El Tablero en el municipio de San Bartolomé de Tirajana fue testigo de la celebración del XXI Team Gymnastics en el que compitieron más de 200 gimnastas de veinte clubes de España, Italia, Inglaterra y la República Checa. Los grupos hispanos y los transalpinos fueron los más destacados, junto al club de Gimnasia La Playa, en un torneo de seis horas de duración que contó con la presencia de Lisa Rose, miembro del Comité Team Gym de la Unión Europea de Gimnasia, y que puso el colofón con una gran ceremonia de entrega de trofeos con la presencia de los representantes del Ayuntamiento del sur de la isla de Gran Canaria.

X Internacional Cup GR Blume Gran Canaria

Por último, y para redondear la profílica jornada, se disputó la X Internacional Cup GR Blume Gran Canaria de gimnasia rítmica con casi 300 deportistas de España, Alemania y Cabo Verde. El pabellón Jesús Telo vibró con el talento de los gimnastas y con la actuación de un club deportivo y cutural alemán, SKC Tabea Halle, muy popular por sus espectáculos de danza, gimnasia, rítmica y acrobacias.

“Ha sido una jornada muy intensa, satisfactoria y provechosa con tres citas de gran relieve que ponen el valor el judo y la gimnasia en nuestra isla. Un día que califico de increíble y al que le doy un diez y que ha sido la antesala de muchas más emociones fuertes que nos quedan por vivir”, explicó Jesús Telo, organizador del Blume Gran Canaria.

La jornada del domingo entre memoria y espectáculo

El homenaje a la figura de Cornelio Ortega Martínez, antiguo presidente del CD Gimnasio Las Palmas, y la sesión nocturna en el CC Yumbo de Maspalomas serán los dos grandes focos de atención de la jornada dominical en el tercer capítulo del evento decano en Canarias.