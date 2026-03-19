Un total de 12 empresas participan en el certamen Agrocanarias tras un año de parón en la producción regional

El Hotel Jardín Tecina acoge hoy la novena edición del Concurso Oficial de Aceites de Oliva Virgen Extra. El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria organiza este evento para distinguir las mejores elaboraciones del Archipiélago. Los productores retoman la competición en La Gomera después de una cosecha inexistente durante el pasado ejercicio.

21 aceites compiten en La Gomera por ser el mejor de Canarias / Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía alimentaria

El director general del ICCA, Luis Arráez, inauguró el acto junto a autoridades locales de La Gomera. Él destacó la importancia de recuperar el concurso tras un año sin producción de aceituna. La falta de cosecha el pasado año obligó a pausar esta competición oficial.

Esta edición demuestra la buena salud actual de los cultivos en todas las islas. La consejera delegada Noelia Morales señaló que el evento posiciona a La Gomera como referente. Ella valoró la calidad y singularidad de los productos canarios de kilómetro cero.

El certamen refuerza la visibilidad de los productores y fomenta un espacio de encuentro común. Fuerteventura aporta siete muestras y La Palma participa con cinco elaboraciones diferentes. Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro también compiten con sus mejores aceites.

Sistema de cata a ciegas

Un panel de diez expertos analiza cada muestra mediante una rigurosa cata a ciegas. Los jueces evalúan primero la fase olfativa para medir la intensidad de los aromas. Ellos buscan matices de frutado verde o maduro en cada una de las elaboraciones.

Posteriormente, los catadores prueban el producto a una temperatura de entre 28 y 30 grados. Esta fase gustativa permite valorar la armonía de sabores de forma precisa. El jurado otorga puntuaciones para decidir las medallas de plata, oro y gran oro.

Los aceites necesitan al menos 85 puntos para lograr la máxima distinción del concurso. El certamen también premia el mejor aceite ecológico y la mejor imagen de presentación. Los expertos valoran el diseño del envase y el etiquetado en una categoría exclusiva.

Promoción de los ganadores

El ICCA anunciará las producciones galardonadas durante un acto oficial en las próximas semanas. Los aceites premiados permanecerán expuestos en las instalaciones del organismo público. Esta exposición durará hasta la celebración de la siguiente edición del certamen.

El ganador principal protagonizará un reportaje especial para impulsar su difusión en los medios. El Gobierno enviará esta información a toda la prensa para destacar la excelencia del producto. Además, las empresas ganadoras utilizarán el distintivo oficial en sus etiquetas.

Este sello de calidad ayudará a la comercialización de los aceites durante todo un año. La iniciativa pretende reconocer el esfuerzo continuo de los profesionales del campo canario. El concurso consolida así el prestigio de la producción de aceite en el Archipiélago.