La gala de los Premios Quirino reunirá en Santa Cruz de Tenerife producciones de siete países de la animación iberoamericana

27 obras compiten en los Premios Quirino 2026 que se celebrarán en abril en Tenerife. EFE

La novena edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana contará con 27 obras nominadas procedentes de siete países.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 17 de abril en Santa Cruz de Tenerife y reunirá a destacados profesionales del sector audiovisual de la región.

España y Portugal encabezan la lista de candidaturas con 11 y 7 producciones respectivamente, mientras que en América destacan Argentina, con seis títulos, y Brasil, con cuatro.

Siete categorías principales

Las obras finalistas han sido elegidas entre 265 postulaciones y competirán en siete categorías principales, entre ellas largometraje, serie y cortometraje.

Los Premios Quirino, creados en 2018 y patrocinados por el Cabildo de Tenerife, se han consolidado como una plataforma de impulso a la animación iberoamericana.

Además de la gala, el evento incluye espacios de cooperación profesional como el Foro de Coproducción y Negocio y el Laboratorio de Futuros Quirino.

Películas nominadas:

Mejor largometraje de animación

1. Coração das Trevas – Rogério Nunes

2. Decorado – Alberto Vázquez

3. Olivia y el terremoto invisible – Irene Iborra

4. Soy Frankelda – Arturo y Roy Ambriz

Mejor serie de animación

5. Hay algo detrás de ti – T1 – Julián Gómez Reyes

6. Mujeres con hombreras – T1 – Gonzalo Córdova

7. Pocoyó – T6 – Guillermo García Carsí

8. Tainá e os Guardiões da Amazônia – T2 – Natália Freitas

Mejor cortometraje de animación

9. Cão Sozinho – Marta Reis Andrade

10. El Fantasma de la Quinta – James A. Castillo

11. Luz Diabla – Gervasio Canda, Paula Boffo y Patricio Plaza

12. Porque Hoje é Sábado – Alice Eça Guimarães

Mejor cortometraje de escuela

13. ¿A dónde van los pájaros cuando mueren? – Guido Devoto Brunori

14. Balada de peces y pájaros – Anny Uribe y Juan José Arévalo

15. Wing Shop – Gabriela Rojas Bustos, Andrea León Gutiérrez y Sascha Schmit

Mejor animación de encargo

16. 18 Months – Paulo Garcia y Natalia Gouvea

17. Cineminuto Pixelatl 2025 – Encanta el mundo – Pablo R. Roldán

18. El viaje de Gaspar – Nj López

Mejor videoclip de animación

19. Esplin – Julita Conde y Magality

20. Karma – Ezequiel Torres

21. Paulinha – Ana Marta Mendes

Mejor animación de videojuego

22. Last Time I Saw You – Maboroshi Artworks

23. Stars in the Trash – Valhalla Cats

24. Tiris – Cremaet Studios – ESAT

Categorías técnicas

25. Cão Sozinho – Desarrollo visual

26. My Gut Friend – Diseño de animación

27. Decorado – Diseño de sonido y música original