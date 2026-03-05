La gala de los Premios Quirino reunirá en Santa Cruz de Tenerife producciones de siete países de la animación iberoamericana
La novena edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana contará con 27 obras nominadas procedentes de siete países.
La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 17 de abril en Santa Cruz de Tenerife y reunirá a destacados profesionales del sector audiovisual de la región.
España y Portugal encabezan la lista de candidaturas con 11 y 7 producciones respectivamente, mientras que en América destacan Argentina, con seis títulos, y Brasil, con cuatro.
Siete categorías principales
Las obras finalistas han sido elegidas entre 265 postulaciones y competirán en siete categorías principales, entre ellas largometraje, serie y cortometraje.
Los Premios Quirino, creados en 2018 y patrocinados por el Cabildo de Tenerife, se han consolidado como una plataforma de impulso a la animación iberoamericana.
Además de la gala, el evento incluye espacios de cooperación profesional como el Foro de Coproducción y Negocio y el Laboratorio de Futuros Quirino.
Películas nominadas:
Mejor largometraje de animación
1. Coração das Trevas – Rogério Nunes
2. Decorado – Alberto Vázquez
3. Olivia y el terremoto invisible – Irene Iborra
4. Soy Frankelda – Arturo y Roy Ambriz
Mejor serie de animación
5. Hay algo detrás de ti – T1 – Julián Gómez Reyes
6. Mujeres con hombreras – T1 – Gonzalo Córdova
7. Pocoyó – T6 – Guillermo García Carsí
8. Tainá e os Guardiões da Amazônia – T2 – Natália Freitas
Mejor cortometraje de animación
9. Cão Sozinho – Marta Reis Andrade
10. El Fantasma de la Quinta – James A. Castillo
11. Luz Diabla – Gervasio Canda, Paula Boffo y Patricio Plaza
12. Porque Hoje é Sábado – Alice Eça Guimarães
Mejor cortometraje de escuela
13. ¿A dónde van los pájaros cuando mueren? – Guido Devoto Brunori
14. Balada de peces y pájaros – Anny Uribe y Juan José Arévalo
15. Wing Shop – Gabriela Rojas Bustos, Andrea León Gutiérrez y Sascha Schmit
Mejor animación de encargo
16. 18 Months – Paulo Garcia y Natalia Gouvea
17. Cineminuto Pixelatl 2025 – Encanta el mundo – Pablo R. Roldán
18. El viaje de Gaspar – Nj López
Mejor videoclip de animación
19. Esplin – Julita Conde y Magality
20. Karma – Ezequiel Torres
21. Paulinha – Ana Marta Mendes
Mejor animación de videojuego
22. Last Time I Saw You – Maboroshi Artworks
23. Stars in the Trash – Valhalla Cats
24. Tiris – Cremaet Studios – ESAT
Categorías técnicas
25. Cão Sozinho – Desarrollo visual
26. My Gut Friend – Diseño de animación
27. Decorado – Diseño de sonido y música original