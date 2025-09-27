Antonio Morales visitó este sábado la Avenida de Canarias, donde se celebra la 32ª Feria Km.0 Gran Canaria que nació en el Sureste en 2020

RTVC.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, inauguró este sábado la 32ª edición de la Feria Km.0 Gran Canaria. Se celebra durante el fin de semana en la Avenida de Canarias de Vecindario. La cita reúne a 50 productores agroalimentarios, más del 60 % procedentes del Sureste. De esta manera, consolida la comarca como capital de la sostenibilidad en la isla. La visita institucional el presidente estuvo acompañado por la presidenta de la Mancomunidad del Sureste, Vanesa Martín y el alcalde del municipio anfitrión Francisco José García entre otros.

Vecindario acoge la 32ª Feria Km.0 Gran Canaria

Una gran variedad

La feria, que nació en 2020 en el Sureste, se ha convertido en uno de los principales escaparates de los productos locales. Ofrece al público una amplia variedad que va desde la sal, aceite y aceitunas hasta quesos, miel, vinos, pan, cerveza, leche, plantas y flores. A ello se suman frutas y verduras, repostería, mermeladas, café, huevos camperos, setas, microvegetales, aloe vera, guarapo de caña, empanadillas, zumos, sidra o helados. Muchos de los productores participantes cuentan con premios de calidad en certámenes regionales, con especial protagonismo de las queserías del Sureste.

Objetivos del evento

La Feria Km.0 Gran Canaria tiene como objetivos dinamizar la economía local, promover el consumo de cercanía, fomentar hábitos sostenibles y apoyar a quienes contribuyen a preservar el paisaje de la isla. En esta ocasión, además, se celebra de forma conjunta con la Feria del Sol.

“El Sureste vuelve a ser epicentro de la sostenibilidad con una feria que pone en valor el trabajo de nuestros productores y la enorme calidad de los productos locales”, afirmó Morales. “Estas iniciativas contribuyen a dinamizar la economía, a reforzar la identidad de Gran Canaria y a acercar a la ciudadanía el compromiso con el consumo responsable y con la ecoisla que defendemos” argumentó el presidente.

La feria, que cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía y del programa Gran Canaria Me Gusta que esta gestiona, se celebra en colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y Cajasiete.