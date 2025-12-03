El encendido de luces de Navidad en la plaza de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria, el 4 de diciembre, incluirá un espectáculo de luz y sonido y un concierto de la cantante Nía Correa

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para brillar esta Navidad con más de 4 millones de luces LED que iluminarán las calles en el encendido, plazas y espacios singulares de la ciudad, según ha anunciado la alcaldesa Carolina Darias. Entre los principales escenarios destaca la plaza de Santa Ana, que acogerá el encendido central del alumbrado navideño el próximo 4 de diciembre a las ocho de la tarde.

El acto incluirá un espectáculo de luz y sonido pensado para crear “un viaje por los sueños” y transmitir la magia de la Navidad a los asistentes. La programación culminará con un concierto de la popular cantante isleña Nía Correa. Una niña ejercerá como maestra de ceremonias, guiando al público por paisajes oníricos donde desfilarán personajes tradicionales de las fiestas.

La alcaldesa ha explicado que la iniciativa busca que “la ciudad se ilusione” y que los ciudadanos “vuelvan a sentirse como niños” durante esta época. Además de Santa Ana, otras plazas, calles y rincones de la capital, incluidos barrios periféricos, se vestirán de luces, siguiendo la filosofía de que “la Navidad nazca desde los barrios”.

Más de 4 millones de luces LED en el encendido que iluminarán Las Palmas de Gran Canaria esta Navidad. RTVC

Gran Ciudad de la Navidad

Paralelamente, se instalará de nuevo la Gran Ciudad de la Navidad en la Plaza de Canarias y sus alrededores, con más de 70 casetas, pista de hielo y una gran Casa de la Navidad donde los niños podrán entregar sus cartas a Papá Noel y a los pajes de Sus Majestades los Reyes Magos. La apertura de esta atracción temporal será el próximo sábado.

Frente a las críticas de vecinos y del PP por posibles molestias, Darias aseguró que el horario de las atracciones será concreto y limitado, respetando el descanso de los residentes, y defendió que este tipo de actividades “son consustanciales a la Navidad en la ciudad”.