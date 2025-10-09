ES NOTICIA

490 clientes desalojados de un hotel en Puerto de la Cruz por un incendio

El Meliá Costa Atlantis Tenerife, en Puerto de la Cruz, desalojó durante la noche por el incendio de un colchón en una habitación de la tercera planta, de la que el huésped se precipitó después

Susto en la noche de este miércoles en un hotel de Puerto de la Cruz por el incendio de un colchón en una habitación de la tercera planta. Ocurrió sobre las 21:00 horas en el Meliá Costa Atlantis Tenerife, de donde se evacuó por precaución a los 490 clientes.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife sofocaron rápidamente el incendio del establecimiento de la Avenida Venezuela.

Aún se desconocen las causas del incendio, pero sí se sabe que se inició en el colchón de la habitación de un huésped de nacionalidad belga que después se precipitó por el balcón. Los servicios de emergencias solo pudieron certificar su muerte por las graves lesiones que presentaba.

Policía Local y Nacional intervinieron en el incidente y se han hecho cargo de la investigación.

