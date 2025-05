El concurso finaliza su gira de provincias en la capital grancanaria

Un total de 553 aspirantes se dieron cita este miércoles en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria para intentar ser uno de los elegidos en el casting de Operación Triunfo. De este modo, este concurso finalizó con este casting su gira de provincias.

En total, 32 jóvenes han conseguido pasar la primera prueba donde el tinerfeño Robin González ha sido el primer canario en conseguirlo.

Casting con mucha expectación

El casting cuenta con dos fases, la primera, comenzó a las 10:00 con la actuación ante la directora y dos profesores de La Academia. Después, los aspirantes que consiguen la pegatina pasan a la segunda fase que se celebrará en el interior del auditorio.

“La verdad es que no me lo esperaba, llevo dos días soñando con Noemí y yo decía esto tiene que significar algo«, aseguró González a RTVC.

«Justo hablaba con mis padres y me decían mira la canción que más me gusta es la tercera, te va a pedir tres y a la tercera me dio el pase», añadió el candidato tinerfeño.

Además, el Auditorio Alfredo Kraus ha sido la única sede en las islas de un casting donde los aspirantes buscan obtener la ansiada pegatina de la mano de Noemí Galera.

«Tenemos muchas ganas de ver que talento sacamos de aquí que siempre sacamos participantes muy interesantes«, aseguró Galera, directora del casting, a RTVC.