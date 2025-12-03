Esta prueba dará como finalizada la temporada 2025 de la competencia palmera

El Muro Racing publicó este miércoles la lista de inscritos correspondiente a la VI Subida Hoyo de Mazo que dará como finalizada la temporada 2025. La prueba se celebrará el próximo sábado en la isla de La Palma con 67 equipos inscritos y que superan la cifra de a temporada anterior.

67 equipos competirán en la VI Subida Hoyo de Mazo. Archivo RTVC

Esta carrera volvió en 2024 tras varias décadas inactiva y el calendario provincial e insular de la especialidad de montaña. Una jornada antes, la Villa de Mazo acogerá las verificaciones previas de esta VI Subida Hoyo de Mazo.

El título palmero en juego

La división de barquetas la representarán Carlos Pérez (Speed Car GT 1000), Carlos A. Ramos (BRC 05 Evo) y Alexander Kurt (BRC B49), aportando cada una su experiencia en este desenlace del curso 2025.

Dentro de la Categoría 1, el título palmero sigue en juego. Aníbal de Luis (Porsche 911 GT3), Antonio José Pérez (SEAT León Supercopa) y Juan Lorenzo Fernández (Mitsubishi Lancer Evo IX) aspiran al primer puesto en esta última cita.

Cabe destacar el debut de Jorge Rodríguez al volante de un Alpine A110 R-GT, una unidad inédita en La Palma y que en esta subida tendrá su primera confrontación con el resto de sus rivales naturales. También cubrirá sus primeros kilómetros el Citroën Xsara Proto de Pedro David Martín.

A través de un comunicado de la organización, recuerdan que a las 9:00 del próximo sábado, las carreteras LP-205 y LP-2 se cortarán al tráfico. Una hora después, la manga de entrenamientos dará comienzo y, posteriormente, será turno de las carreras uno y dos.