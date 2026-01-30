La bahía de Arrecife acoge desde este viernes la Copa de España Windsurfer 2026, con 78 regatistas de seis países y tres días de intensa competición

78 regatistas surcarán la bahía de Arrecife Copa de España Windsurfer 2026 / Real Club Náutico Arrecife

Un total de 78 regatistas participarán desde este viernes en la Copa de España Windsurfer 2026 – Memorial Javier Hidalgo. Reunirá en la bahía de Arrecife (Lanzarote) a deportistas de Italia, Países Bajos, Portugal, Alemania, Francia y Finlandia en «una de las pruebas más destacadas de la clase».

Arrecife se prepara para la Copa de España

Los regatistas inscritos iniciarán oficialmente este viernes la competición organizada por el Real Club Náutico de Arrecife. Tras disfrutar este pasado jueves de una primera toma de contacto con una manga de entrenamientos, informa este viernes la organización en un comunicado.

El Real Club Náutico de Arrecife, organizador del evento, contará con la participación de nueve regatistas, quienes tratarán de hacer valer su condición de locales en un campo de regatas «que conocen a la perfección». Ricardo Antonio Sáenz, José Marrero, Pedro Medina, Miguel Bethencourt, Eric Yoldjoglou, Carlos Morales, Nano Negrín, Queco Morales y Amalia Calviño serán los representantes del club lanzaroteño.

Arranca la competición en Arrecife

La actividad en la Copa de España Windsurfer 2026 – Memorial Javier Hidalgo se inició el jueves con el registro de participantes y la distribución de tablas y pesaje. Dando paso a la regata de entrenamiento que se desarrolló en la bahía de Arrecife.

Este viernes, a las 11:00 horas, estaba prevista la reunión de patrones. Media hora más tarde se realizará el acto de reconocimiento a Javier Hidalgo. Y a las 13:00 horas está programada la salida de la primera regata oficial.

Tres días de intensa competición

Han sido programadas un total de nueve pruebas para la Copa de España, de las cuales ocho serán en la modalidad “course race” y una en la modalidad de larga distancia. Se realizarán un máximo de cuatro mangas por día.

Tras las pruebas del viernes que darán comienzo a las 13:00 horas. La competición se reanuda el sábado a las 12:00 horas y la última jornada de pruebas será el domingo a partir de las 11:00 horas.