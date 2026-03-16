84 terremotos este fin de semana en Las Cañadas del Teide

El IGN registró 84 terremotos en las Cañadas del Teide, de los que pudo localizar 59, con una magnitud inferior a inferior a 1,8 mbLg

Vídeo RTVC

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó este fin de semana 84 terremotos en la zona oeste de Las Cañadas del Teide (Tenerife), de los que pudo localizar 59.

La actividad más reseñable fueron dos pulsos de actividad sísmica en la zona de Las Cañadas con eventos de baja frecuencia, ocurridos entre la 1:30 y 5:30 horas del sábado y entre las 7:30 y las 10:30 del domingo.

La magnitud de los terremotos fue inferior a 1,8 mbLg y se situaron, como en semanas anteriores, entre 8 y 21 kilómetros de profundidad.

Debido a la debilidad de las señales analizadas, los datos del número de eventos así como el rango de sus magnitudes aún son provisionales y cuando se realice un análisis aún más pormenorizado la cifra podría aumentar.

El IGN hace hincapié en que este tipo de actividad, que consiste en la aparición de eventos de baja frecuencia e híbridos, no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo -semanas o meses- en Tenerife.

Señala por último que como entidad responsable de la vigilancia volcánica en España, tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar y evaluar con la tecnología actual todos los parámetros posibles.

Con lo que puede realizar «un seguimiento exhaustivo en tiempo real» de cualquier cambio, alteración o anomalía en sismicidad, deformaciones y geoquímica que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica.