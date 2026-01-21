Las Jornadas de Puertas Abiertas de la ULL reúne a más de 9.300 estudiantes dispuestos a conocer la oferta académica de la institución

Universidad de La Laguna

Un total de más de 9.300 estudiantes de Bachillerato y de ciclos formativos participan desde este miércoles en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de La Laguna. Durante tres días, el campus de Guajara se convierte en punto de encuentro para el alumnado preuniversitario, que tiene la oportunidad de acercarse a la oferta académica de la institución antes de tomar una decisión sobre su futuro formativo.

Objetivo de las jornadas

Las jornadas, organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y desarrolladas a través del Servicio de Información y Orientación (SIO), tienen como finalidad ofrecer al alumnado que pronto accederá a la educación superior toda la información necesaria para que pueda tomar decisiones basadas en datos fiables.

Durante la visita, los asistentes podrán conocer en detalle las características de distintas titulaciones de grado y acceder a material audiovisual elaborado específicamente para estas jornadas. Este contenido incluye una guía completa para las familias, así como información sobre costes, becas y recomendaciones dirigidas a los nuevos estudiantes.

Este encuentro informativo para futuros universitarios se celebrará en el Aulario General César Manrique y contará cada día con presentaciones de todas las titulaciones que la Universidad de La Laguna impartirá durante el curso 2026-27, a cargo de su propio profesorado.

Horarios y actos

Las presentaciones se organizarán en tres tandas, que comenzarán a las 9:30, 10:45 y 12:00 horas, lo que permitirá a cada visitante asistir hasta a tres exposiciones.

Además, cada día a las 11:00 horas se celebrará un encuentro con el personal técnico de los centros de educación secundaria. Asimismo, el jueves 22, a las 18:30 horas, el personal del SIO del Vicerrectorado ofrecerá una charla específica para padres y madres, en la que resolverá dudas relacionadas con el proceso de acceso, el alojamiento, las becas y ayudas disponibles, entre otros aspectos.

Por último, se habilitarán tres turnos para visitar uno de los colegios mayores del Campus Central: el día 22 a las 13:30 horas y el día 23, tanto a las 13:30 como a las 15:00 horas.