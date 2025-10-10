Abandono de la imagen y la torre de control del Aeropuerto de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura denuncia que los jardines y zonas comunes del aeropuerto están abandonadas y que el servicio de la torre de control no está garantizado

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha reiterado, por escrito, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que atienda los asuntos prioritarios que afectan a la imagen, funcionamiento y seguridad del Aeropuerto de Fuerteventura. Denuncia problemas con el mantenimiento de los jardines y zonas comunes, así como para garantizar la calidad del servicio que se presta en la torre de control.

Torre control Aeropuerto Fuerteventura

Primera imagen de la isla

En su escrito al ministro, la presidenta insular resalta que “desde el Cabildo de Fuerteventura venimos reclamando, tanto en Pleno como en reuniones institucionales, que AENA y el Ministerio conozcan la realidad del Aeropuerto y atiendan sus necesidades de manera urgente”.

De este modo, Lola García recuerda que “las zonas ajardinadas y comunes del recinto presentan un evidente estado de abandono, pese a las reiteradas peticiones de este Cabildo y de colectivos implicados para que se adopten medidas inmediatas de limpieza y restauración de la imagen de las instalaciones”.

“Ya lo exigimos desde el Pleno de la Corporación a través de una moción, exigiendo que se reponga el servicio de jardinería. Sin embargo, a día de hoy no se ha producido solución efectiva a un problema que afecta a Fuerteventura, ya que es la primera impresión que reciben residentes y visitantes”, apunta la presidenta insular.

Torre de control

En su escrito, Lola García ha reiterado, asimismo, la necesidad de que el Ministerio interceda para garantizar la calidad del servicio que se presta en la torre de control del aeropuerto. La actual adjudicataria del servicio ha reconocido la imposibilidad de cumplir con las condiciones laborales pactadas, lo que afecta directamente a la seguridad y estabilidad del servicio.

El reciente informe de la empresa privada SAERCO alude a políticas de ajuste de dotaciones de personal en función de la demanda real de tráfico. Una medida que, en la práctica, podría estar afectando a islas como Fuerteventura, ya que se aplica de manera uniforme sin tener en cuenta la singularidad insular y la relevancia turística del aeropuerto.

Tanto el Cabildo de Fuerteventura como la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), han «pedido que se garantice la continuidad y calidad del servicio bajo gestión pública, hasta que se acuerde un modelo definitivo que asegure calidad y seguridad, sin recibir respuesta alguna”.

Lola García concluye que “se trata de una infraestructura estratégica para Fuerteventura. Tanto su estado de conservación como la calidad de sus servicios repercuten en la seguridad aérea, economía local e imagen turística de Fuerteventura, por lo que debe buscarse soluciones urgentes”.