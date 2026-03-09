El Ayuntamiento permite abonar sin recargo el impuesto de vehículos y varias tasas municipales de cinco tributos hasta finales de junio

Abierto el plazo de pago voluntario de cinco tributos en Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto el plazo para el pago voluntario de cinco tributos municipales.

Entre ellos se encuentran el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y las tasas de vados, mesas y sillas.

También se incluyen los primeros semestres de hamacas y embarcaciones, así como los de puestos en rastros y ferias.

Varias vías para facilitar el pago

El periodo para realizar el pago sin recargo se prolongará hasta el 26 de junio. Los contribuyentes dispondrán de 113 días para abonar los recibos de forma voluntaria.

Además, podrán solicitar la domiciliación bancaria o modificar la cuenta de cargo hasta el 22 de mayo.

El consistorio ha habilitado varias vías para facilitar el pago de estos tributos. Los ciudadanos podrán obtener sus recibos a través del servicio telefónico 010, en la web municipal o mediante la Oficina Virtual Tributaria.

También podrán pagar con tarjeta bancaria en línea o en cajeros automáticos de entidades colaboradoras.