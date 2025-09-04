ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Se precipita por un acantilado en la playa de La Tejita, en Tenerife

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Un hombre de 32 años resulta herido tras caer de forma accidental por un acantilado en la zona de Montaña Roja

Se precipita por un acantilado en la playa de La Tejita, en Tenerife. Un hombre de 32 años ha resultado herido este jueves con varios traumatismos de carácter moderado al caer por un acantilado en Montaña Roja, en el municipio de Granadilla.

Se precipita por un acantilado en La Tejita, en Tenerife. En la imagen de archivo, el helicóptero Helimer 201. Salvamento Marítimo
Se precipita por un acantilado en La Tejita, en Tenerife. En la imagen de archivo, el helicóptero Helimer 201. Salvamento Marítimo

Los hechos han sucedido pasadas las 15.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que un hombre se había precipitado de forma accidental por un acantilado en la playa.

Ante la dificultad del rescate por tierra, se activó al Helimer de Salvamento Marítimo que se desplazó al lugar y no pudo realizar la maniobra debido a las condiciones meteorológicas.

Por ello, los bomberos del Consorcio de Tenerife junto al personal de Cruz Roja procedieron a rescatar al afectado en moto acuática. Una vez en tierra, el personal del SUC valoró y asistió al herido y, tras estabilizarlo, lo trasladó al Hospital de La Candelaria.

Los servicios policiales se encargaron de instruir las diligencias y de colaboraron con los recursos intervinientes.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Torres: Si CC y PP rechazan la condonación de deuda «le dan una puñalada» a Canarias

Huelga indefinida de los guagüeros del transporte interurbano en Las Palmas

Intensifican la vigilancia en Los Charcos, en Tenerife, por el aumento del vandalismo

El tabaco mata a 60.000 personas al año en España, 750 por exposición al humo

Cinco personas heridas en una colisión entre dos coches en Mazo, en La Palma

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025