Se trata de un menor de 14 años y un varón de 72 que tuvieron que ser trasladados al hospital por lesiones de carácter grave

Dos heridos grave en el vuelco de un vehículo en la GC-1. Imagen de Archivo

Un menor de 14 años y un hombre de 72 años resultan heridos con policontusiones de carácter grave en el vuelco de un vehículo en la GC-1 en Telde.

Los hechos tuvieron lugar este martes a las 08:52 horas en el pk.6 de la vía mencionada. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta sobre el vuelco de un vehículo.

Así, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y, al llegar al lugar, los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria liberaron a los dos ocupantes del turismo y procedieron a asegurar el vehículo.

Lesiones graves

En el momento de la asistencia, ambos pasajeros del coche presentaban policontusiones de carácter grave, por lo que se procedió a su traslado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias en caso del menor y al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria del varón.

La Policía Local se encargó del atestado y colaboraron con los recursos intervinientes.