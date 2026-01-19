Herido grave al salirse de la vía con el coche en Arinaga y caer por un desnivel

El hombre ha resultado herido de carácter grave y trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria

Un hombre de 58 años ha sufrido lesiones de carácter grave al salirse de la vía y caer por un desnivel en la localidad de Arinaga (Gran Canaria).

Accidente de tráfico en Arinaga, Gran Canaria / 112 Canarias

Según ha informado el 112, el accidente se produjo en el polígono industrial de esa localidad del municipio de Agüimes, sobre las 18.28 horas.

A esa hora, los servicios de emergencia recibieron un aviso sobre la salida de la vía de un turismo, con posterior caída por un desnivel de cinco metros y vuelco.

El herido ha sido ingresado en el Hospital Insular de Gran Canaria.