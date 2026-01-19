ES NOTICIA

Herido grave al salirse de la vía con el coche en Arinaga y caer por un desnivel

RTVC / EFE
El hombre ha resultado herido de carácter grave y trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria

Un hombre de 58 años ha sufrido lesiones de carácter grave al salirse de la vía y caer por un desnivel en la localidad de Arinaga (Gran Canaria).

Accidente de tráfico en Arinaga, Gran Canaria, 112 Canarias
Según ha informado el 112, el accidente se produjo en el polígono industrial de esa localidad del municipio de Agüimes, sobre las 18.28 horas.

A esa hora, los servicios de emergencia recibieron un aviso sobre la salida de la vía de un turismo, con posterior caída por un desnivel de cinco metros y vuelco.

El herido ha sido ingresado en el Hospital Insular de Gran Canaria.

