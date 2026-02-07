Buscan a una senderista desaparecida desde este viernes por la tarde-noche en el macizo de Anaga, en la zona de Chamorga, un entorno de difícil acceso y con una orografía compleja

Anaga, en Tenerife. Imagen RTVC

Un amplio dispositivo de búsqueda permanece activado desde la tarde de este viernes, 6 de febrero, después de que se alertara de la desaparición de una senderista en la zona de Chamorga, en Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

La alerta se recibió a última hora de la jornada del viernes, momento en el que se activaron de inmediato los recursos de emergencia para tratar de localizar a la mujer extraviada en esta zona del macizo de Anaga, un entorno de difícil acceso y con una orografía compleja.

Durante la noche, los efectivos desplegados llevaron a cabo labores de rastreo por tierra, centrando los esfuerzos en los senderos y áreas próximas al lugar donde se vio a la senderista por última vez.

A primera hora de este sábado, 7 de febrero, el operativo se ha reanudado y reforzado con la incorporación de distintos recursos de emergencias, que continúan trabajando de forma coordinada para dar con el paradero de la senderista.

Las autoridades mantienen abierto el dispositivo y no descartan ampliar el radio de búsqueda en función de la información que se vaya recabando a lo largo de la jornada.