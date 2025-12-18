Los doctores Luján Comás y Javier Melo abrieron la programación de “Diálogos en la Frontera” con una charla sobre experiencias cercanas a la muerte que llenó la Sala Contemporánea en Adeje

Adeje inaugura el ciclo “Diálogos en la Frontera” con una conferencia sobre la muerte. Ayuntamiento de Adeje

El Ayuntamiento de Adeje puso en marcha este lunes el ciclo divulgativo Diálogos en la Frontera, una iniciativa destinada a fomentar la reflexión sobre los límites del conocimiento y del pensamiento humano.

La sesión inaugural, celebrada en la Sala Contemporánea, contó con la participación de los doctores Luján Comás y Javier Melo, especialistas en el estudio de la muerte y el proceso de morir, y registró un lleno absoluto.

Además, durante la conferencia, los ponentes abordaron las denominadas experiencias cercanas a la muerte (ECM), apoyándose en investigaciones científicas y testimonios de personas que han atravesado situaciones de muerte clínica.

Existe una investigación en curso

Además, ambos coincidieron en que muchos de estos casos no pueden explicarse únicamente mediante hipótesis clásicas, como las alucinaciones o los efectos fisiológicos.

Comás y Melo expusieron un modelo de consciencia no local, capaz de operar incluso en ausencia de actividad cardiaca y cerebral, y destacaron el impacto duradero que estas experiencias tienen en la vida y los valores de quienes las viven.

Además, avanzaron detalles de una investigación en curso en 17 hospitales de España y Latinoamérica, considerada una de las más relevantes en este ámbito.

En resumen, con este nuevo ciclo, el Ayuntamiento de Adeje refuerza su compromiso con la divulgación científica y la creación de espacios de debate abiertos a la ciudadanía.