El 112 Canarias recuerda las recomendaciones ante lluvias, tormentas o vientos. Sus redes sociales difundirán consejos de autoprotección para la ciudadanía

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias pone en marcha a partir de este jueves la campaña “Adelántate al invierno” en sus perfiles de redes sociales @112canarias con consejos de prevención para que la población se prepare ante los fenómenos meteorológicos adversos propios de la estación más fría del año.

En concreto, desde el 112 se recuerda diversas recomendaciones para la autoprotección de la ciudadanía ante los habituales episodios de lluvias, tormentas y vientos que puedan producirse durante la temporada invernal en las islas, y en menor medida eventuales casos de heladas y nevadas.

Si las hojas caen en otoño, por ejemplo, ahora conviene revisar el estado de desagües y canalones para evitar su obstrucción con las primeras lluvias, apunta la campaña “Adelántate al invierno”.

Preparación de la vivienda y el entorno

Para preparar la vivienda y el entorno, la población residente en las cercanías de algún barranco también puede informar al ayuntamiento correspondiente si deshechos o escombros saturan su cauce con el objetivo de reducir los posibles daños ante futuras precipitaciones.

Con fuertes lluvias se deben evitar los ascensores porque el fluido eléctrico puede fallar en cualquier momento y las zonas inundables de los edificios, como garajes o sótanos. Y si el agua te aísla en la parte superior del inmueble, no la abandones a nado, porque la corriente te puede arrastrar.

También se debe eludir la circulación con cualquier vehículo durante las lluvias fuertes. Si resulta imprescindible el desplazamiento, conviene extremar las precauciones y transitar preferentemente por vías principales, mejor que por carreteras secundarias o pistas forestales.

Sala operativa del 112 Canarias.

Además de evitar el estacionamiento en el cauce de barrancos, también se aconseja no cruzar por puentes a los que el agua rebase por encima o por pasos subterráneos anegados. Si el vehículo comienza a llenarse de agua, corresponde su abandono.

En el caso de tormentas, toca desenchufar los aparatos eléctricos, ya que pueden dañarse con las subidas de tensión. Si se trabaja al aire libre, conviene abandonar la maquinaria y objetos metálicos al igual que alejarse de torres, vallas o cualquier otra estructura de metal, pero nunca se debe echar a correr bajo una tormenta eléctrica.

Vientos fuertes

Desde el 112 también se recuerdan algunos consejos ante otros fenómenos meteorológicos adversos durante el invierno, como fuertes vientos.

Además de retirar de balcones o azoteas las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle, se deben cerrar y asegurar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire, así como revisar fachadas, cornisas o cualquier elemento en mal estado.

Al igual que durante las lluvias, conviene evitar las excursiones o acampadas y aplazar los desplazamientos por carretera. En caso de necesidad, se debe consultar el estado de las vías y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la calzada.

Evitar el tránsito peatonal por jardines o zonas arboladas y alejarse de la base de zonas acantiladas o escarpadas, sujetas a la caída de piedras, constituyen algunas otras recomendaciones de la campaña “Adelántate al invierno” del 112.