ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasGran Canaria

Adjudican la nueva terminal de pasajeros en el puerto de Agaete por 569.000 euros

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El proyecto tendrá un plazo de ejecución de ocho meses

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del ente público empresarial Puertos Canarios, adjudicó este miércoles el contrato para la ejecución de una nueva terminal de pasajeros en el puerto de las Nieves, en el municipio de Agaete, en Gran Canaria, por un importe de 569.458,51 euros.

Puerto de las Nieves en Agaete (Gran Canaria) / Puertos Canarios
Puerto de las Nieves en Agaete (Gran Canaria) / Puertos Canarios

El plazo estimado de ejecución del proyecto es ocho meses. Por otro lado, este permitirá garantizar la seguridad en los accesos a la zona restringida del puerto y mejorar los controles previos al embarque de los pasajeros.

Reforzar seguridad y operatividad

El director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, destacó que “la nueva terminal reforzará la seguridad y la operatividad de este puerto estratégico para la conectividad marítima de Gran Canaria”.

Además, el proyecto contempla la creación de un edificio destinado a centralizar los controles previos al embarque, también se realizará un cerramiento que permitirá ordenar y canalizar adecuadamente el tránsito de pasajeros hacia los buques.

Finalmente, a través de esta iniciativa, Puertos Canarios avanza en su objetivo de modernizar las infraestructuras de interés general que gestiona en el archipiélago, reforzando la seguridad y la calidad del servicio en uno de los puertos estratégicos de Gran Canaria.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Parlamento de Canarias inaugura ‘El Belén de las emociones’

El chavismo arropa en las calles a Maduro mientras sigue la crisis de vuelos en Venezuela

Escondió droga en dos bombonas de gas para traerla de Huelva a Canarias

DIRECTO | Asián asegura que el presupuesto autonómico es muestra de la «estabilidad» del pacto de Gobierno

Destinan 327.000 euros para renovar la red de abastecimiento de agua en Altavista

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025