Adjudican la nueva terminal de pasajeros en el puerto de Agaete por 569.000 euros

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del ente público empresarial Puertos Canarios, adjudicó este miércoles el contrato para la ejecución de una nueva terminal de pasajeros en el puerto de las Nieves, en el municipio de Agaete, en Gran Canaria, por un importe de 569.458,51 euros.
El plazo estimado de ejecución del proyecto es ocho meses. Por otro lado, este permitirá garantizar la seguridad en los accesos a la zona restringida del puerto y mejorar los controles previos al embarque de los pasajeros.
Reforzar seguridad y operatividad
El director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, destacó que “la nueva terminal reforzará la seguridad y la operatividad de este puerto estratégico para la conectividad marítima de Gran Canaria”.
Además, el proyecto contempla la creación de un edificio destinado a centralizar los controles previos al embarque, también se realizará un cerramiento que permitirá ordenar y canalizar adecuadamente el tránsito de pasajeros hacia los buques.
Finalmente, a través de esta iniciativa, Puertos Canarios avanza en su objetivo de modernizar las infraestructuras de interés general que gestiona en el archipiélago, reforzando la seguridad y la calidad del servicio en uno de los puertos estratégicos de Gran Canaria.