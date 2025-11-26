Adjudican la nueva terminal de pasajeros en el puerto de Agaete por 569.000 euros

Reforzar seguridad y operatividad

El director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, destacó que “la nueva terminal reforzará la seguridad y la operatividad de este puerto estratégico para la conectividad marítima de Gran Canaria”.

Además, el proyecto contempla la creación de un edificio destinado a centralizar los controles previos al embarque, también se realizará un cerramiento que permitirá ordenar y canalizar adecuadamente el tránsito de pasajeros hacia los buques.

Finalmente, a través de esta iniciativa, Puertos Canarios avanza en su objetivo de modernizar las infraestructuras de interés general que gestiona en el archipiélago, reforzando la seguridad y la calidad del servicio en uno de los puertos estratégicos de Gran Canaria.