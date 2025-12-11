Reclaman 680 millones de euros para cubrir las subvenciones del 75% a los residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla

Aviones en aproximación al Aeropuerto Tenerife Sur / RTVC.

La Asociación de Líneas Aéreas, ALA, piden al Gobierno los cerca de 680 millones de euros que les adeuda por los adelantos para cubrir las subvenciones del 75% a los residentes de los archipiélagos y de Ceuta y Melilla.

Las aerolíneas han emitido un comunicado en el que también especifican que están pendientes el pago de 250 millones de euros.

ALA reclama al Ejecutivo central que encuentre una solución «cuanto antes», porque, dicen se trata de un problema «estructural» derivado de «una infradotación presupuestaria en las cuentas públicas».

Estado crítico de las aerolíneas

Según ALA, esta situación es «insostenible» para el estado financiero de las aerolíneas. El presidente, Javier Gándara, ha asegurado «la brecha entre la demanda de estos servicios aéreos por los residentes y los recursos del Estado cada vez es mayor y el agujero que se genera a las aerolíneas se hace cada vez más profundo».

Gándara ha insistido que «el Gobierno responde con parches y tarde, necesitamos que pague lo que se adeuda cuanto antes, especialmente aquella cuantía que ya ha sido certificada y reconocida, para así garantizar los avances que se ha logrado en la conectividad de estas regiones».

Las líneas aéreas han recordado que son «meros intermediarios» que colaboran con la administración central a la hora de adelantar la subvención del 75% en el momento de la adquisición del billete y que posteriormente estas cuantías se deben liquidar.