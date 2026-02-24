El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) premia a las instalaciones de Gando por primera vez y consolida a El Hierro, que recibe este galardón por quinta ocasión

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) ha distinguido a los aeródromos de Gran Canaria y El Hierro como el «Mejor Aeropuerto Europeo» en sus respectivas categorías de tráfico de pasajeros. La distinción se basa en las valoraciones directas de los pasajeros sobre la calidad del servicio y la experiencia del usuario.

Llegan al Aeropuerto de El Hierro los dos helicópteros SuperPuma del Ejército del Aire con ocho de los migrantes que fueron rescatados al sur de la isla REMITIDA / HANDOUT por CABILDO DE EL HIERRO Fecha: 09/02/2020.

Estos galardones forman parte de los premios ASQ Customer Experience Awards, considerados el programa de calidad aeroportuaria más completo y fiable de la industria de la aviación global.

En total, diez aeropuertos de la red de Aena en España han sido premiados en esta edición, sumando un total de 15 galardones.

El Hierro: la excelencia consolidada

Para el Aeropuerto de El Hierro, este premio supone la confirmación de una trayectoria impecable en la atención al viajero. Es la quinta vez que las instalaciones herreñas obtienen esta distinción en la categoría de aeropuertos con menos de dos millones de pasajeros.

Su director, Gonzalo Delgado, ha señalado que este reconocimiento es fruto del trabajo constante del equipo humano que opera en la isla. Delgado ha destacado que la dedicación y el compromiso con los pasajeros, sumado a unas tareas bien ejecutadas, son los factores que han hecho posible revalidar el título.

Aeropuerto de El Hierro REMITIDA / HANDOUT por CABILDO DE EL HIERRO

Gran Canaria: debut en lo más alto

Por su parte, el Aeropuerto de Gran Canaria se estrena en este palmarés al recibir por primera vez la distinción de los premios ASQ. El recinto de Gando se corona como el mejor de Europa en la categoría de entre 15 y 25 millones de pasajeros.

El director del aeropuerto grancanario, Julio Peñalver, ha valorado el premio como un reflejo del compromiso y la profesionalidad de todo el personal, tanto de Aena como de las empresas externas. Peñalver ha subrayado que el objetivo común es ofrecer una experiencia ágil, cómoda y de calidad desde el primer momento en que el pasajero pisa las instalaciones.

Aeropuerto de Gran Canaria / Imagen de archivo

La voz de los pasajeros

La relevancia de estos premios radica en que los otorgan directamente los usuarios y no un jurado externo. Los ganadores se determinan a través de las encuestas ASQ (Airport Service Quality) que se realizan en persona en todos los aeropuertos del mundo.

En estos cuestionarios, los viajeros valoran aspectos clave como el acceso, la limpieza de las instalaciones, la amabilidad del personal, la seguridad y los tiempos de espera. La entrega oficial de los galardones tendrá lugar durante el encuentro anual «ACI World Airport Experience Summit».

La gala se celebrará en Estambul, Turquía, del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2026, ante directivos y expertos del sector de todo el mundo.